Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM Казахстан постарается скорректировать контракты на нефтедобычу, заключенные с иностранными концернами на заре становления республики. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что 30 лет назад условия, на которых иностранные инвесторы приобретали доли месторождений нефти, казались выгодными. К тому же тогда не хватало средств на приватизацию.

«Сейчас менять правила игры было бы противоестественно, я бы сказал, абсурдно с точки зрения долговременных интересов. Но коррекция должна быть, и этим мы аккуратно занимаемся», — сказал Токаев.

Стоит отметить, что наибольшие доли крупнейших казахстанских месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган принадлежат иностранным кампаниям.