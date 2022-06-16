Богучанский район, Красноярский край, , 13:08 — REGNUM В населённом пункте Таёжный Богучанского района Красноярского края продолжается тушение крупного пожара. Как сообщили ИА REGNUM 16 июня в краевом ГУ МЧС, площадь возгорания увеличилась до 17 тысяч кв. м.

Пожар Dave Hogg

Нарощена группировка сил и средств. В тушении принимают участие десятки человек, задействовано 24 единицы техники, в том числе вертолёт Ми-8 МЧС России.

Угрозы жилым домам нет, заверили в ведомстве. Для помощи в тушении в Таёжный выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по краю — 35 человек и четыре единицы техники.

Вертолёт Ми-8 с водосливным устройством произвёл шесть сбросов общим весом 18 тонн воды.

Как сообщало ИА REGNUM, на лесозаготовительном предприятии в границах населённого пункта Таёжный загорелся штабель с лесом. Ранее сообщалось о том, что площадь пожара на складе с заготовленным кругляком в Таёжном увеличилась с 2,5 тысячи до 10 тысяч кв. м.

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