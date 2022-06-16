Екатеринбург, 16 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 136 человек. При этом в стационары госпитализированы 36 ковид-пациентов, сообщает оперштаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 16 июня болезнь победили уже 433 829 человек. Подтверждено 446 285 случаев заражения коронавирусом.

Число летальных исходов от COVID-19 в регионе достигло 10 753. По причине коронавирусной инфекции за прошедшие сутки скончался один человек.