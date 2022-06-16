Сан-Хосе, 16 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Три из 10 костариканских семей в настоящее время живут в бедности. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Коллегию экономических наук.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

Согласно данным Национального института статистики и переписи населения, из домохозяйств, живущих в бедности, 8,98% находятся в положении крайней бедности. Более сложная в сельской местности, где 34,8% домохозяйств находятся в бедности, а 12,4% — в крайней бедности.

Окончательно все данные будут проанализированы, когда Национальный институт статистики опубликует результаты Национального опроса домохозяйств в августе 2022 года.