Волгоград, 16 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки 159 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в региональном оперативном штабе. Остаются под наблюдением врачей в стационарах и амбулаторно 1 540 ковид-пациентов.

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С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус выявлен у 223 509 жителей. Выздоровели 215 082 человека. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 6 887 пациентов, при этом за сутки новых летальных исходов не отмечено.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали за сутки поступили ещё 34 человека.