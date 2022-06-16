Джакарта, , 13:06 — REGNUM Региональное военное командование в Индонезии провело тренировку по противодействию терроризму в Денпасаре, чтобы показать готовность войск к обеспечению безопасности на саммите G20, которой пройдет на Бали 15–16 ноября 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Солдаты продемонстрировали навыки ведения боя без оружия, умение спасать заложников, проникать на базы с террористами.

Индонезия готова справиться с различными потенциальными угрозами безопасности во время реализации саммита G20, включая возможные террористические атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо предложил Германии создать немецкий промышленный квартал в одном из регионов страны.

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