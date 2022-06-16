Джакарта, 16 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Региональное военное командование в Индонезии провело тренировку по противодействию терроризму в Денпасаре, чтобы показать готовность войск к обеспечению безопасности на саммите G20, которой пройдет на Бали 15–16 ноября 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Солдаты продемонстрировали навыки ведения боя без оружия, умение спасать заложников, проникать на базы с террористами.

Индонезия готова справиться с различными потенциальными угрозами безопасности во время реализации саммита G20, включая возможные террористические атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо предложил Германии создать немецкий промышленный квартал в одном из регионов страны.