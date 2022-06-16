Кабул, 16 июня 2022, 13:05 — REGNUM Источники в Кабульском политехническом университете сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевели более 100 студентов из Нангархарского университета в Кабул и заселили на их места в университетском общежитии техников по мостам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Кабул
Кабул
(сс) Masoud Akbari

Один студент, не пожелавший назвать своё имя, сообщил изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нарушение правил министерства высшего образования перевели студентов из Нангархара в Кабульский политехнический университет и предоставили им жильё.

По словам молодого человека, он и более 100 других студентов были выселены из общежития и заменены студентами, переведёнными талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Нангархара. Собеседник газеты назвал действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предвзятыми и противозаконными.

Два дня назад дирекция центрального общежития Кабульского университета опубликовала приказ, требующий, от студентов третьего и четвёртого курсов освободить свои комнаты к полудню 15 июня. Приказ был мотивирован отсутствием помещений для вновь поступивших студентов.