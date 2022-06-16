* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 16 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Источники в Кабульском политехническом университете сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевели более 100 студентов из Нангархарского университета в Кабул и заселили на их места в университетском общежитии техников по мостам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Masoud Akbari Кабул

Один студент, не пожелавший назвать своё имя, сообщил изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нарушение правил министерства высшего образования перевели студентов из Нангархара в Кабульский политехнический университет и предоставили им жильё.

По словам молодого человека, он и более 100 других студентов были выселены из общежития и заменены студентами, переведёнными талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Нангархара. Собеседник газеты назвал действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предвзятыми и противозаконными.

Два дня назад дирекция центрального общежития Кабульского университета опубликовала приказ, требующий, от студентов третьего и четвёртого курсов освободить свои комнаты к полудню 15 июня. Приказ был мотивирован отсутствием помещений для вновь поступивших студентов.