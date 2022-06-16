Рига, , 13:05 — REGNUM Административный районный суд Риги в среду, 15 июня, признал семьей еще одну ЛГБТ-пару, сообщил латвийский портал bb. lv.

Суд установил наличие публичных правоотношений и признал, что между двумя заявительницами существовали семейные отношения по смыслу статьи 110 Конституции Латвийской республики.

Решение может быть обжаловано в Верховном суде в течение одного месяца со дня вынесения решения. В общедоступной информации указано, что иск подали Яна Яриновская и Лилита Пориете.

Сообщается, что это заявление было в свое время первым от однополых пар в стране с требованием о признании семейного факта. В свою очередь, позже было подано около 30 подобных заявлений.

Дело Яриновской и Пориете стало четвертым, в котором однополая пара в Латвии признана семьей.