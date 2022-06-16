Москва, , 13:04 — REGNUM Российский дипломат Юрий Федотов умер в Австрии в возрасте 74 лет. Об этом сообщили 16 июня в постоянном представительстве России при международных организациях в Вене.

Российское посольство в Англии. Лондон Kbthompson

Федотов ночью скончался в больнице. В постпредстве отметили, что он был видным российским дипломатом.

Юрий Федотов родился в 1947 году в Сухуми. После окончания в 1971 году МГИМО работал в советских посольствах Алжире и Индии. В 1993–1999 годах работал постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, затем руководил департаментом международных организаций в МИД.

С 2002 по 2005 год Федотов был заместителем министра иностранных дел, затем до 2010 года — послом в Великобритании. После этого около десяти лет, до 2019 года, дипломат был исполнительным директором Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.