Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM С 15 по 18 июня на площадке Петербургского международного экономического форума работает Студия «Большой перемены» в гостях у «Точки Юниор», ведущими и зрителями в которой на протяжении всех дней ПМЭФ будут участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», а гостями станут государственные деятели, лидеры бизнеса и представители экспертных кругов.

Студия Большой перемены на ПМЭФ АНО «Россия — страна возсожностей»

В четверг, 16 июня Образовательные проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей» презентовал гостям и зрителям студии «Большой перемены» генеральный директор Алексей Комиссаров. Модераторами встречи стали участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» Алина Маслова и Елизавета Ляпина, а также модератор сообщества «Большая перемена» ВКонтакте Евгений Абрамов.

В рамках дискуссии ребята узнали о всей палитре проектов, конкурсов и программ, которые запущены для школьников и студентов на президентской платформе «Россия — страна возможностей, а также получили советы о том, как можно развивать свои способности и качества дистанционно — на платформе rsv.ru, которая включает в себя 26 проектов конкурсов и олимпиад, а также образовательный центр Мастерскую управления «Сенеж» и сообщество победителей конкурса «Лидеры России» — Клуб «Эльбрус». При этом 2/3 проектов специально ориентированы на школьников и студентов.

По просьбе ребят Алексей Комиссаров рассказал, как правильно себя самоорганизовать: «Я честно признаюсь, что не все всегда успеваю — хотелось бы успевать больше. К сожалению, элементарно на все не хватает времени в сутках. Так что тут каких-то нет суперсекретов. Много раз убеждался, что чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Очень важно находить время и возможности для того, чтобы кроме работы и кроме дел была перезагрузка для организма. Для меня это спорт, триатлон и бег. Когда-то занимался мотогонками. Это то, что позволяет и физически поддерживать форму, и голову перезагружать — иначе сложно».

Алексей Комиссаров посоветовал участникам развивать свои мягкие навыки, без которых, даже при наличии профессионального мастерства сложно сделать карьеру в современном мире, а также учиться командной работе, потому что сегодня ничего невозможно сделать в одиночку. Также спикер обратился к участникам командного этапа «Большой перемены», который стартовал 12 июня.

«Чтобы преуспеть, не важно, в конкурсе, или в других сферах вашей жизни — надо сделать шаг, потом следующий шаг, не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня. И тогда все получится», — сказал Алексей Комиссаров.

С 15 по 18 июня на площадке «Точка Юниор» на ПМЭФ-2022 работает «Студия «Большая перемена», гостями которой становятся государственные деятели, лидеры бизнеса и представители экспертных кругов, а участниками — подростки «ПМЭФ. Юниор». Трансляция всех выпусков в рамках работы студии проходит в сообществе «Большая перемена» ВКонтакте. В финальный день ПМЭФ на площадке форума состоится молодежный трек «ПМЭФ. Юниор», в работе которого примут участие 50 победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена».

В субботу, 18 июня участие в «ПМЭФ. Юниор» примут 150 активных подростков в возрасте 14-18 лет из России и других стран, среди них — 50 победителей «Большой перемены» из 32 регионов страны. В формате панельных дискуссий, питч-сессий, мастер-классов и «диалогов на равных» подростки обсудят с лидерами мирового бизнеса и государственными деятелями вопросы сверхновых карьерных траекторий и компетенций будущего, ресурсосбережения и экологического будущего, стратегии молодежи в построении новой экономики и выстраивания эффективного взаимодействия корпораций и подрастающего поколения. В разработке концепции «ПМЭФ. Юниор» принимали участие 15 ребят из «Большой перемены» — победителей конкурсного отбора — в рамках креативной мастерской «Предпринимательский старт», которая работала на Фестивале детства и юности «Большая перемена» 1 июня на ВДНХ в Москве.

Мероприятие организовано Фондом «Контент» в рамках дискуссионно-коммуникационной платформы «Точка Юниор» при поддержке Фонда Росконгресс и Негосударственного института развития «Иннопрактика». Партнерами «ПМЭФ. Юниор» являются Российское движение школьников, Всероссийский конкурс «Большая перемена», фирма 1С, Российский экологический оператор.