Донецк, , 13:03 — REGNUM Населенные пункты Михайловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрелы Михайловки и Пантелеймоновки со стороны вооруженных украинских формирований были зафиксированы в 12:00 (совпадает с мск) и в ходе них по населённым пунктам было выпущено десять и восемь снарядов калибра 122 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что поездка лидеров трёх стран Евросоюза в Киев не приближает его к миру.