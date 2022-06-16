София, 16 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Парламент Болгарии абсолютным большинством голосов одобрил изменения в государственный бюджет, предусматривающие увеличение размеров пенсий и льготных выплат в стране. Об этом 16 июня сообщает БТВ.

Болгария

Согласно официальной информации, уже с 1 июля текущего года минимальная и средняя пенсии в Болгарии врастут на 8%, а субсидии — на 10%. Кроме того, в ноябре 2022-го планируется индексировать базовый объем указанных ставок на 10 процентов.

При этом депутаты признали, что для окончательного вступления нововведения в силу необходимо принять поправки к госбюджету в целом.

Напомним, 15 июня члены Народного собрания (парламента) Болгарии приступили к обсуждению нового бюджетного кодекса. На данный момент соответствующий документ не ратифицирован.