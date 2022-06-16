Калуга, , 13:10 — REGNUM Церемония подписания соглашения между правительством Калужской области и ООО «Аккерманн Цемент» о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству на территории Думиничского района цементного завода состоялась 16 июня на площадке XXV Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Церемония подписания соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта Пресс-служба правительства Калужской области

Планируемый размер инвестиций в реализацию проекта составит не менее 25 миллиардов рублей. Будет создано около 400 новых рабочих мест. Мощность нового завода — ориентировочно до 3,5 млн тонн цемента в год в зависимости от ассортимента выпускаемой продукции. Срок окончания строительства — 31 декабря 2027 года. Проект будет реализован на территории индустриального парка «Маклаки».

Говоря о важности проекта, губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что продукция предприятия будет очень востребована в Калужской области.

«У нас много целей и задач по строительству жилья, дорог, социальных объектов и расширению инфраструктуры», — отметил Владислав Шапша.

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