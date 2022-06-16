Чебоксары, 16 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Чувашии продолжило расти количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом при суточном увеличении числа выписанных пациентов. Также подтверждён один летальный исход от ковида. Соответствующие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 16 июня, всего в Чувашии заразились новой коронавирусной инфекцией 80 596 жителей, в том числе 14 и 15 июня лабораторно подтверждено соответственно 38 и 46 случаев инфицирования. Отметим, что ранее четыре дня выявляли менее 40 носителей коронавируса.

Переболели ковидом 75 511 жителей Чувашии, в том числе 15 июня победили коронавирус 36 человек. В то же время госпитализированы ещё 48 ковидных больных.

Количество жертв пандемии продолжило расти: всего в Чувашии умерли 4647 ковидных больных, из них за последние сутки скончался один пациент.

Отметим, что в Чувашии доля выздоровевших составляет 93,69%, смертность — 5,76%.