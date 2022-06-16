Латакия, Сирия, , 13:08 — REGNUM Город Кесаб, расположенный на севере сирийской провинции Латакия, попал под ракетный обстрел со стороны боевиков. Об этом 16 июня сообщает официальное информационное агентство SANA со ссылкой на источники.

Война в Сирии Jordi Bernabeu Farrús

По данным журналистов, обстрел вёлся с территории провинции Идлиб, оккупированной террористами из группировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники агентства отмечают, что несколько ракет попали по жилым домам на окраине города. Количество пострадавших устанавливается местными властями. Предположительно, обстрел вёлся из кустарной реактивной системы залпового огня калибра 122-мм.

На территории провинции Идлиб всё ещё действует ряд террористических группировок, получающих поддержку со стороны Турции и США, сообщают журналисты.