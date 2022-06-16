Латакия, Сирия, 16 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Город Кесаб, расположенный на севере сирийской провинции Латакия, попал под ракетный обстрел со стороны боевиков. Об этом 16 июня сообщает официальное информационное агентство SANA со ссылкой на источники.

Jordi Bernabeu Farrús Война в Сирии

По данным журналистов, обстрел вёлся с территории провинции Идлиб, оккупированной террористами из группировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники агентства отмечают, что несколько ракет попали по жилым домам на окраине города. Количество пострадавших устанавливается местными властями. Предположительно, обстрел вёлся из кустарной реактивной системы залпового огня калибра 122-мм.

На территории провинции Идлиб всё ещё действует ряд террористических группировок, получающих поддержку со стороны Турции и США, сообщают журналисты.