Порт-о-Пренс, , 13:00 — REGNUM Пять турецких религиозных миссионеров из группы, состоящей из восьми человек, похищенных на Гаити в начале мая 2022 года, были освобождены. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на местные СМИ.

Район Сите-Солей, Порт-о-Пренс, Гаити © Леонид Пашковский

По данным радиостанции RFM, миссионеры находятся в нормальном состоянии и чувствуют себя хорошо.

Граждане Турции были похищены 8 мая, когда возвращались на автобусе из Доминиканской Республики. Предположительно, их удерживали члены банды 400 Mawozo, которая действует в северной части Порт-о-Пренса и специализируется на похищениях людей.

В автомобиле находились восемь миссионеров из Турции в возрасте до 26 лет, два пассажира-гаитянина, а также стюардесса и водитель-доминиканец. Последние были отпущены вскоре после инцидента.

Трое из верующих смогли вернуться домой в начале июня из-за проблем со здоровьем.