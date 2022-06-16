Стокгольм, , 13:05 — REGNUM В настоящее время парламент Швеции занят принятием весенних поправок в бюджет. После того, как члены правительства страны договорились с «Центристами» о пенсионной реформе, оппозиция заблокировала этот законопроект в финансовом комитете, после чего «Социал-демократы» заявили, что они готовятся выдвинуть новый весенний бюджет, чего не происходило ранее. Похоже, что политическая игра в риксдаге достигает новых вершин. Но нравится ли это избирателям? В своей статье политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон отметил, что происходящее рискует лишь еще больше усугубить кризис недоверия между избирателями и партиями.

Риксдаг (сс) sbamueller

«Работа риксдага построена на том факте, что правительство должно иметь большинство, чтобы иметь возможность проводить в жизнь свои решения. В противном случае оно постоянно будет проигрывать при голосованиях. И каждое такое поражение — это потеря престижа и успех для оппозиции», — написал журналист.

«Премьер-министр Магдалена Андерссон, по общему признанию, поддерживается большинством в риксдаге, но ей не хватает достичь сотрудничества, которое обеспечит ей надежное большинство в парламенте. Это главная причина, по которой мы оказались там, где находимся сегодня», — заключил Кнутсон.