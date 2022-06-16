Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Недружественные иностранные коллеги рассчитывали на обрушение финансовой системы России на фоне ухода международных платежных систем, но созданные в стране аналоги взяли всю нагрузку на себя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова, выступая на ПМЭФ-2022.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

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По ее словам, система «МИР», Система передачи финансовых сообщений (СПФС) и Система быстрых платежей (СБП) запустились как альтернатива международным платежным системам.

«Как только произошли события после 24 февраля, они взяли на себя всю нагрузку в связи с тем, что международные платежные системы ушли у нас за пять дней», — сказала Скоробогатова.

Недружественные коллеги, отметила первый зампред ЦБ, рассчитывали на обрушение финансовой системы страны, что, как снежный ком, должно было отразиться на людях и привести к плачевным социальным последствиям.

Скоробогатова рассказала, что с начала 2022 года количество карт «МИР» выросло на 16 млн, также за пять месяцев вдвое увеличился темп подключения к СПФС и возрос общий объем операций в торгово-сервисных точках с помощью СБП.

«Платежная и финансовая инфраструктура страны оказалась готова не только в этой ситуации бесшовно перейти на свои системы, но и запускать новые сервисы», — добавила она.

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