Оренбург, 16 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 15 июня, в больницы поступили 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на четыре меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в клиниках лечатся 65 человек с COVID-19. Состояние 18 пациентов оценивается как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены четверо. Ещё 42 пациента получают кислородную поддержку.

С начала пандемии число выявленных носителей коронавируса достигло 216 969. За последние сутки зарегистрировано 19 заражений. Оправились от болезни 212 039 человек. По причине пациентов COVID-19 скончались 4022 оренбуржца.