Кострома, 16 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Костромской области определили критерии для некоммерческих организаций, которые смогут претендовать на прямое финансирование из бюджета. Об этом сообщает администрация региона. В настоящее время НКО получают средства на реализацию проектов по грантовой системе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Правила были выработаны на обсуждении при заместителе губернатора Елене Журиной, в котором участвовали представители департамента соцзащиты, управления внутренней политики и руководители ряда НКО.

По их мнению, получать поддержку на постоянной основе должны организации с 4-летним опытом работы, имеющие собственных специалистов и помещения. В течение года после предоставления средств организации должны улучшить результаты работы, расширив число получателей услуг. В каком соотношении это необходимо сделать, не обговаривалось.

«Грантовая политика поддерживает определенные виды деятельности, но не дает им перспектив для дальнейшего развития. Субсидия — это долговременная работа, понимание того, как развивать то ли иное направление. Поддержка даст некоммерческим организациям возможность расширить свою деятельность и обеспечить услугами большее количество получателей», — сказала заместитель губернатора Костромской области Елена Журина.

Постановление с чёткими правилами для НКО будет готово «до конца июня» 2022 года. Всего в регионе работают 940 некоммерческих организаций. Треть из них оказывают социальные услуги населению, занимаются поддержкой физкультуры и спорта.