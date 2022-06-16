Тюмень, , 12:55 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 19 выздоровевших и двое госпитализированных с COVID-19. Об этом 16 июня сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 16 июня коронавирус выявили у 31 тюменца. Это на 22 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 июня коронавирус выявили 191 912 человека, выздоровело 187 344 пациента, скончался 4331 (ни одного пациента за сутки).

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