Стокгольм, 16 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. По мере того, как процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО затягивается, в Хельсинки начинают раздаваться голоса о том, что глупо обещать слишком много, в частности ждать, пока Швеция уладит свои разногласия с Турцией. Об этом 16 июня сообщил телеканал SVT.

WiR_Pixs Финляндия и Швеция

Собкор SVT в Финляндии Хассе Свенс отмечает, что есть несколько причин, по которым Финляндия предпочитает все же ждать Швецию, даже если она может действовать самостоятельно.

«Финляндия является щитом политики безопасности для Швеции, но этот щит будет намного прочнее, если Швеция также будет в НАТО. Обороноспособность улучшится. Поэтому для Финляндии важно вступить в НАТО одновременно со Швецией», — отметил Свенс.

В то же время, утверждает Свенс, нет никаких гарантий, что Финляндия будет ждать улаживание споров между Швецией и Турцией.

«Всякому терпению приходит конец», — считает журналист.