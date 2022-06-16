Челябинск, 16 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Челябинск до конца 2022 года получит 20 новых троллейбусов. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор области Алексей Текслер.

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По словам чиновника, модель была разработана специально для города холдингом «Синара — Транспортные Машины». В ней учтены пожелания города. Каждая транспортная единица будет оснащена климат-контролем, usb, запасом автономного хода и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, также город получит 30 низкопольных трамваев.