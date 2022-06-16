Москва, 16 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Доллар 15 июня отметил вторую сессию роста против рубля, завершив торги немногим выше уровня 58 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ilya Рубли

«Сегодня, 16 июня, пара доллар/рубль открылась в минусе, отыгрывая вчерашнюю просадку USD в ответ на решение Федрезерва повысить ставку на 0,75%. Котировки открылись под отметкой 57 руб., которую доллар пытается отстоять.

Агрессивное повышение стоимости кредитования ФРС не вызвало ралли доллара. Напротив, под воздействием стратегии «продажи на фактах» американская валюта отступила по всему спектру рынка, но уже сегодня возвращает утраченное.

Рубль же, который не оставляет попыток возвращения к росту, испытывает трудности с попытками подъема от текущих уровней.

Начало налогового периода пока не оказывает ощутимой поддержки, которая проявится на следующей неделе, когда экспортеры активируются с продажами валюты.

В ближайшей перспективе «россиянин» рискует застрять в диапазоне, либо и вовсе ослабнуть, если USD продолжит обновлять максимумы на мировой арене, тем самым сопротивляясь давлению со стороны покупателей рубля.

В центре внимания сейчас находится уровень 57 рублей, движение от которого определит краткосрочную траекторию пары доллар/рубль.

При этом неспособность USD вернуться выше 60 руб. указывает на сохранение понижательных рисков, которые могут реализоваться в период самых активных налоговых выплат», — пояснил эксперт.

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