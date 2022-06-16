Лима, 16 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Председатель парламента Перу Мария Кармен Альва (партия «Народное действие») получила анонимные угрозы с требованием досрочной отставки и предупреждением, что в противном случае преступники будут действовать против нее. Об этом она рассказала перед пленарным заседанием парламента, пишет Prensa Latina.

(сс)Unión Europea en Perú Мария Кармен Альва. Перуанский юрист и политик, член политической партии «Народное действие».

Альва указала, что SMS-сообщения поступают на мобильный телефон ее дочери, и в них упоминается местонахождение её дома. Сообщения приходят с номера, зарегистрированного за границей.

«Если цель — запугать меня, то я говорю им, что они меня не сломают», — сказала Альва.