Ирпень, Украина, 16 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в город Ирпень в Киевской области Украины. Об этом сообщает 16 июня агентство France-Presse.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Утром западные политики прибыли в Киев на поезде. Как сообщало ИА REGNUM, Макрон заявил, что он, Шольц и Драги хотят донести «послание европейского единства».

«Макрон, Шольц и Драги посещают Ирпень, пригород Киева», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается также, что французский лидер приветствовал «героизм» украинцев.

В Ирпене должна была состояться встреча Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, но позднее стало известно, что она пройдёт в другом месте.

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