Стокгольм, , 12:56 — REGNUM Двое белорусов, находившихся в посольстве Швеции в Минске с сентября 2020 года, покинули здания диппредставительства. По данным МИД Швеции, отец и сын сами предпочли покинуть посольство. Об этом 15 июня сообщил шведский телеканал TV4.

Флаг Швеции Anders Sikvall

По данным журналисты, двое мужчин уже успели уехать в Латвию.

В МИД Швеции подтвердили, что Виталий Кузнечик и Владислав Кузнечик покинули территорию посольства. Как это произошло — во внешнеполитическом ведомстве Швеции отвечать отказались.

«Могу только сказать, что эти двое мужчин, которые незаконно находились на территории шведского посольства в Минске, сами решили уехать», — сказал журналистам SVT Стаффан Фьелландер из пресс-службы МИД Швеции.