Красногорск, , 12:53 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь растет. Об этом свидетельствует опубликованная 16 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 190 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 118 случаев больше аналогичного показателя 15 июня. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 72 человек, а днём ранее — у 120 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 326 новых случаев заражения коронавирусом.

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