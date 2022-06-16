Донецк, , 12:52 — REGNUM На данный момент необходимости в том, чтобы подключать Приднестровье к участию в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, нет. Об этом 16 июня заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин © ИА REGNUM

«Пока в этом нет необходимости», — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2022 в ответ на соответствующий вопрос.

Также глава ДНР уточнил, разговоров по этому поводу не было, и эта тема никак не обсуждалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил возможность признания республики Сирией.