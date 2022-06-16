Донецк, 16 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. На данный момент необходимости в том, чтобы подключать Приднестровье к участию в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, нет. Об этом 16 июня заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

ИА REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

«Пока в этом нет необходимости», — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2022 в ответ на соответствующий вопрос.

Также глава ДНР уточнил, разговоров по этому поводу не было, и эта тема никак не обсуждалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил возможность признания республики Сирией.