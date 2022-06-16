Стокгольм, , 12:55 — REGNUM В Швеции будут отмечать еще один день национального флага. 15 июня риксдаг постановил, что день флага будет отмечаться в день выборов в Европарламент, что, по мнению представителей правительства, является хорошей возможностью «отпраздновать демократию и привлечь внимание к ней». Об этом передает телеканал SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция Natalia Semenova

Однако не все партии приветствовали нововведение. «Шведские демократы» предложили отмечать день флага только в дни, «имеющие символически важное национальное значение».

«Выборы в ЕС не несут в себе большой смысловой нагрузки», — говорилось в их встречном законопроекте.

В то же время, отмечают журналисты, несмотря на добавление в календарь еще одного дня национального флага, их число в будущем уменьшится. Сейчас таких дней 18, однако после ухода нынешнего монарха Швеции в стране больше не будут праздновать именины членов королевской семьи.