Москва, 16 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Продолжительность идеального отпуска должна составлять четыре недели, уверены 25% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

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О том, что для полноценного отдыха достаточно 14 дней, заявили 23%. Три недели хватит для идеального отпуска 22% опрошенных, 10 дней — 7%. Более четырех недель назвали 18% респондентов.

Чаше об отпуске дольше четырёх недель мечтают мужчины, чем женщины — (45% против 39% и работники с зарплатой до 50 тыс. руб. — 47% против 39% среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб.

Опрос проведён 7–10 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 391 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах является идеальным вариантом отпуска.

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