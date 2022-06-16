Москва, , 12:51 — REGNUM Инфляция в Соединенных Штатах не связана с политикой президента России Владимира Путина, как утверждает глава Белого дома Джо Байден, заявила 16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если мы послушаем, что говорит Белый дом, Байден, называя у себя, внутри, американские цены «путинскими», «путинским налогом», «путинским бензином», «путинской инфляцией» — да, они живут в придуманном мире», — сказала она в интервью «360».

Захарова напомнила, что в цены на продовольствие в США росли в 2020 и 2021 годах, задолго до начала Россией специальной операции на Украине, которую американский лидер считает причиной инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне экономических ограничений, введённых против России, в США резко поднялись цены на топливо, подскочила инфляция, возникла нехватка некоторых товаров. Рейтинг Байдена опустился до рекордных значений.

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