Москва, 16 июня 2022, 12:51 — REGNUM Инфляция в Соединенных Штатах не связана с политикой президента России Владимира Путина, как утверждает глава Белого дома Джо Байден, заявила 16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что в цены на продовольствие в США росли в 2020 и 2021 годах, задолго до начала Россией специальной операции на Украине, которую американский лидер считает причиной инфляции.
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне экономических ограничений, введённых против России, в США резко поднялись цены на топливо, подскочила инфляция, возникла нехватка некоторых товаров. Рейтинг Байдена опустился до рекордных значений.
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