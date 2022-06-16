Москва, 16 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Инфляция в Соединенных Штатах не связана с политикой президента России Владимира Путина, как утверждает глава Белого дома Джо Байден, заявила 16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Если мы послушаем, что говорит Белый дом, Байден, называя у себя, внутри, американские цены «путинскими», «путинским налогом», «путинским бензином», «путинской инфляцией» — да, они живут в придуманном мире», — сказала она в интервью «360».

Захарова напомнила, что в цены на продовольствие в США росли в 2020 и 2021 годах, задолго до начала Россией специальной операции на Украине, которую американский лидер считает причиной инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне экономических ограничений, введённых против России, в США резко поднялись цены на топливо, подскочила инфляция, возникла нехватка некоторых товаров. Рейтинг Байдена опустился до рекордных значений.

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