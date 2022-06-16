Пули-Алам, Афганистан, 16 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Должностные лица отдела образования афганской провинции Логар сообщают, что несколько семей учеников и учителей на собственные средства построили среднюю школу на пять учебных кабинетов в кишлаке Кохна уезда Баракибарак. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Мохаммад Шахпур Араб, представитель отдела образования Логара, сообщил изданию, что строительство обошлось в 350 000 афгани, оплаченных преподавателями и семьями учащихся.

Араб заявил, что до этого 250 школьников учились в заброшенных воинских частях или в старых палатках под палящим солнцем.

Стоит отметить, что в настоящее время большинство школьников и в административном центре, и в отдаленных уездах провинции лишены возможности учиться в обычных классах.