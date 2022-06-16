Сеул, 16 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи будет проводить экономическую политику, ориентированную на рост и дерегулирование частного сектора с целью преодоления многогранного экономического кризиса. Об этом 16 июня заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе заседания правительства, посвященного экономической политике.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Южнокорейский лидер напомнил об опасениях по поводу стагфляции и неустойчивости рынка, а также о необходимости разрешения проблем низкого роста и поляризации общества по уровню доходов.

Юн Сок Ёль отметил, что для преодоления кризиса страна должна поставить во главу угла частный сектор и частный бизнес. Он также сообщил о необходимости устранения устаревших правил, сдерживающих развитие инноваций, а также регулирующих механизмов, не имеющих под собой законодательной основы.

Президент добавил, что правительство «сделает все возможное», чтобы поддержать исследования и разработки (НИОКР) в ключевых отраслях страны, подчеркнув, что власти больше не могут игнорировать сокращение объёмов частных инвестиций и производства.

Глава Южной Кореи отметил важность реформирования рынка труда, образования и пенсионной системы, подчеркнув, что уделит особое внимание структурным проблемам общества.