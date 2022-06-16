Москва, 16 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Поездка лидеров трёх стран Евросоюза в Киев не приближает его к миру, заявил 16 июня замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев прокомментировал визит на Украину президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги.

«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой», — написал замглавы Совбеза.

Он отметил, что к миру Украину этот визит не приближает, «а часики тикают».