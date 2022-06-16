Стокгольм, , 12:54 — REGNUM Согласно новым данным Государственной службы занятости Швеции, безработица в стране упала до более низкого уровня, чем до пандемии. Ожидается, что позитивное развитие продолжится и в 2023 году — но более медленными темпами. Об этом 15 июня сообщил телеканал SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция

«Мы видим в целом положительную динамику, что отрадно», — заявила в интервью SVT генеральный директор Государственная служба занятости Швеции Мария Миндхаммар.

Согласно прогнозу, уровень безработицы в Швеции в этом году составит 6,8%, что соответствует 345 000 безработных, что на 64 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Среди безработных 76% относятся к категориям родившихся за границей, не имеющих полного среднего образования, имеющих инвалидность или достигших 55-летнего возраста.

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