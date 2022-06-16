Стокгольм, , 12:51 — REGNUM В настоящее время инфляция в Швеции находится на самом высоком уровне за 30 лет. В то же время данные Государственной службы занятости показывают, что безработица в стране продолжает падать, что в свою очередь может привести к еще большей инфляции. Об этом 16 июня сообщил телеканал SVT.

Инфляция josep salvia i boté

«Низкая безработица подталкивает к росту заработной платы, что лишь усиливает уровень инфляции», — считает независимый аналитик Петер Мальмквист.

По словам Мальмквиста, еще одним следствием более низкой безработицы является то, что уровень потребления в Швеции может увеличиться.

«Сейчас можно сказать, что существует небольшая паника. И это напрямую связано с тем, что ситуация на рынке труда выглядит очень уверенно», — добавил аналитик.