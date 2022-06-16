Стокгольм, 16 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. На прошедшей 15 июня встрече министров обороны стран НАТО в центре внимания оказалось вступление Швеции и Финляндии в альянс. Как сообщает шведский телеканал SVT, Турция по-прежнему выступает против вступления дух северных стран в НАТО, требуя выполнения поставленных им условий.

Government.se Петер Хультквист

Со своей стороны министр обороны Швеции Петер Хультквист считает, что общая атмосфера на встрече была благожелательной.

«Почти фантастически слушать страны, которые на самом деле хотят, чтобы Швеция и Финляндия вошли в НАТО. Существует огромная, массовая, солидная поддержка», — заявил Хультквист в эфире SVT.

«Вы выражали надежду, что проблемные вопросы разрешатся. Были ли достигнуты какие-то успехи в этом отношении?»— спросила ведущая.

«Я не хочу вдаваться в подробности насчет наших дискуссий с Турцией, но они ведутся постоянно», — ответил министр.