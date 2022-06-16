Рамалла , 16 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Подразделения израильской полиции МАГАВ провели несколько спецопераций на Западном берегу реки Иордан. Об этом 16 июня сообщает палестинское информационное агентство Wafа.

Israel Police Полиция. Израиль

По данным журналистов, полицейские рейды прошли в Иерусалиме, Тулькарме, Хевроне, Вифлееме и Калькилии. Как сообщается, полиция разыскивала подозреваемых в организации массовых беспорядков и нападениях на конвои силовиков и блокпосты израильской армии.

Отмечается, что в ходе рейдов были арестованы 11 палестинцев.

В среду, 15 июня, на Западном берегу реки Иордан были арестованы семь человек. По данным СМИ, массовые аресты связаны с ростом протестных настроений в регионе.