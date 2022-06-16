Черкесск, 16 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии будет отремонтирован дворец культуры в республиканском центре. Эти работы планируется провести в течение двух лет — до 2025 года, когда город Черкесск будет отмечать свое 200-летие.

Menders Черкесск

Как сообщил мэр города Алексей Баскаев, ремонт дома культуры, построенного более полувека назад, начнется в 2023 году. В проект обновления входят реставрационные работы по ремонту фасада здания, а также внутри помещения.

«Комплекс запланированных работ включает обновление фасада здания, ремонт хореографических залов, раздевалок, библиотеки, лестниц. Наконец-то появится просторный, светлый репетиционный зал и многое другое. Полностью изменится функционал здания», — заявил Баскаев в своем телеграм-канале.