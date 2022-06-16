Омск, 16 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Приговор пособнику террористов вынесен в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В Омске состоялось выездное заседание 1-го Восточного окружного военного суда. Вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, проживающего в столице Омской области.

Установлено, что мужчина вступил в контакт с участником международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он перевёл деньги на банковскую карту, которая используется для финансирования террористической деятельности в Сирии.

Противоправную деятельность пособника террористов пресекли сотрудники областного УФСБ при силовой поддержке управления Росгвардии по региону.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и приговорил его к девяти годам лишения свободы, из которых первые два года — с отбыванием в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске пресекли деятельность пособника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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