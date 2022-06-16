Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Возможность признания Сирией Донецкой Народной Республики (ДНР) не исключил 16 июня глава ДНР Денис Пушилин.

Официальное интернет-представительство президента России Денис Пушилин

«Забегать вперед не хочу, но все слухи небезосновательны», — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2022 в ответ на вопрос о том, можно ли надеяться на то, что Сирия признает ДНР.

При этом 21 февраля 2022 года указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что трибунал над украинскими нацистами в республике пройдет максимально открыто и прозрачно.