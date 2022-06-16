Лондон, 16 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Возможно, Западу, страдающему от высоких цен на нефть и газ, стоит отказаться от попыток добиться бойкота на российские нефть и газ, об этом пишет Росс Кларк в статье, вышедшей 15 июня в The Spectator.

Алмейда Жуниор. Раскаяние Иуды. 1880

Автор отметил, что введенные против России санкции оказались не совсем неэффективными. Так, из-за них, по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), Москва теряет более €200 млн экспортной выручки по сравнению с показателями начала года. Тем не менее благодаря значительному росту цен на нефть и газ, вызванным отчасти спецоперации по денацификации Украины, Россия все же зарабатывает больше, чем в прошлом году.

За первые 100 дней после начала спецоперации, по информации CERA, Россия заработала на экспорте нефти €93 млрд. Из них €57 млрд было получено от экспорта в страны Европы. Несмотря на все попытки ЕС отказаться от российских нефти и газа, непроданные туда излишки уходят в другие страны. Китай обогнал Германию как крупнейшего покупателя ископаемого топлива у России. Согласно отчету CREA, среди стран, которые увеличили импорт российской нефти, Индия, которая увеличила долю импорта сырой нефти из России с 1 до 18% с момента начала спецоперации, а также, что несколько удивительно, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

«Как бы нам ни хотелось, чтобы остальной мир бойкотировал Россию, наши попытки добиться этого успехом пока не увенчались, Запад не в силах помешать ей экспортировать свои нефть и газ на восток и юг. Более того, трудно даже протестовать против того, чтобы другие страны забирали российскую нефть и газ, когда мы по-прежнему являемся крупнейшим покупателем страны», — указал Кларк.

«Россия также в Европу продолжает экспортировать большое количество угля. Нидерланды — второй по величине покупатель России после Японии. Единственными странами, которые прекратили практически весь импорт энергоресурсов из России, являются США (100%) и Швеция (99%)», — добавил он, подчеркнув, что так ситуация обстоит с прямым импортом.

Тем не менее намного более удручающее положении вещей заключается в том, что часть той российской нефти, которая экспортируется в Индию, впоследствии попадает в ЕС и Северную Америку. В мая 27% поставок сырой нефти на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре были из России.

По имеющейся информации, более половины перерабатываемой там нефти идет на экспорт. Из них 20% в мае шли через Суэцкий канал, что позволяет предположить, что они направлялись либо в Европу, либо в Северную Америку (хотя часть, возможно, направлялась в Северную Африку). Более того, европейские и американские танкеры помогают экспортировать много российской нефти. В апреле и мае, по данным CREA, 67% экспорта сырой нефти из России приходилось на суда, принадлежащие США и Европе.

«Возможно, пытаться добиться бойкота экспорта российских нефти и газа — правильно, и эти попытки привели к определенному успеху. Но в какой-то момент нам придется начать задаваться вопросом: действительно ли боль, причиняемая европейской промышленности и потребителям из-за более высоких цен на энергоносители, того стоит?» — обратил внимание Кларк.