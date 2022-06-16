Москва, 16 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве растет. Об этом свидетельствует опубликованная 16 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 270 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 97 случаев больше аналогичного показателя 15 июня. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 173 человек, а днём ранее — у 142 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 326 новых случаев заражения коронавирусом.