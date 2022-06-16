Донецк, 16 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Города Горловка и Ясиноватая, а также населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись артиллерийским обстрелам со стороны киевских боевиков. Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что в 08:00 и в 09:45 (совпадает с мск) было зафиксировано два обстрела Пантелеймоновки со стороны ВСУ, в ходе которых по населенному пункту было выпущено в общей сложности шесть снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 11:10 и 11:30 украинские нацисты обстреляли Горлову, выпустив по городу шесть и пять снарядов калибра 152 мм соответственно, а в 11:55 обстреляли Ясиноватую, по которой они выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом по военным преступлениям Украины в Донбассе